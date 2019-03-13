驚人癖好！人夫愛揪小三打野砲 小油坑前撩裙裸拍...

2019-03-13 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名中國籍楊姓女子，10多年前嫁來台灣，但最後離婚收場，隨後認識一名已婚的何姓男子，兩人發生性關係，期間兩人經常到野外性愛，且何男還經常要求女方在知名景點裸拍，兩人分手後鬧翻，何男被控妨害秘密罪，楊女則被控恐嚇，檢方認為，楊女所言並無恐嚇犯意，因此不起訴。

根據《蘋果》報導，楊女離婚後，認識了在社區當警衛的何男，兩人隨後開始交往，沒想到何有怪僻，出遊都要求女方穿裙子，但裡面不能穿內褲，只要看附近沒人，就會撩起裙子拍裸照，楊女也沒多想就照辦，地點包括陽明山小油坑等地，兩人還拍過野外性愛的影片。

2人交往10多年後分手，何男逐漸疏遠楊女，楊不甘心被甩，在前年底開始打電話騷擾何男，恫嚇「我會讓你生不如死」，並指控何男偷拍她的裙底風光，涉犯妨害秘密罪；何則反控楊恐嚇。

雙方最後達成和解，雖然恐嚇罪屬公訴罪不能撤告，但檢察官調查後認為，楊女所言是男女交往所說的情緒性字眼，並無恐嚇犯意，因此不起訴。

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