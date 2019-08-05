已婚男偷吃被妻子告通姦 閱卷才知「深喉嚨」是兒子

2019-08-05 13:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市已婚的六旬劉姓男子，去年被妻子以握有的一段性愛影片提告通姦並被起訴，閱卷時才知原來「深喉嚨」是兒子，是兒子在他書房中的一張記憶卡中發現性愛影片並告知媽媽，劉男怒控40歲兒子妨害秘密、無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，桃園地檢署檢察官偵查後認為，劉男兒子行為並沒有「無故」、「無正當理由」等構成要件，偵結予以不起訴。

劉男兒子辯稱，去年1月間媽媽要他幫忙到住處2樓書房，找一張空白記憶卡使用，他找到後為了確認記憶卡是可用的，插入電腦中檢查後卻發現一段性愛影片，影中男主角竟是自己的爸爸，他不滿爸爸對媽媽不忠，才將影片交給媽媽，而且書房是家人都可自由出入之處，他並非無故、無正當理由取得這段影片並轉知媽媽。

劉母在法庭上也為兒子作證說，平常她有在聽佛經，所以請丈夫買了多張記憶卡，當天她請兒子幫忙到書房找一張可用的，兒子才會發現性愛影片，書房確實是家人都可進出之處，孫子也會在裡頭彈鋼琴；劉家女兒也站在媽媽這邊證稱，家人可隨意進出該書房，裡頭的鋼琴是全家共用的。

檢方認為，劉男兒子是基於維繫家庭理由，才將發現的性愛影片交給媽媽，該影片也只有用在訴訟中、並未對外散布，房間也是家人都可進出之處，劉男對該記憶卡內的秘密，顯然難有「隱私權」的期待，而劉男兒子也非無故、無正當理由取得影片並告知媽媽，與妨害秘密等罪嫌的構成要件不符，偵結予以不起訴。

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