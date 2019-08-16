搞大小三肚子甜說「只給妳...」 他姦情曝光就變臉！

2019-08-16 06:44

［記者楊政郡／台中報導］小軒與公司已婚郭姓上司有染，2017年7月受孕後，傳送產檢超音波圖給郭，卻被郭妻發現提告，事後兩人感情生變，小軒懷著3個月的身孕追到桃園機場質問郭男，如何處理腹中胎兒？郭出手扯壞她的肩背包、搶走手機，台中地院依妨害家庭相姦罪5次判小軒7月徒刑，郭犯強制罪也被判3月徒刑。

審理中小軒只承認受孕那次的相姦行為，辯稱前4次她以為郭已離婚。法官說前4次分別在2017年2月15日、4月4日、4月7日、4月22日。這段期間郭與小軒在LINE中的對話，2月小軒曾說「對我那麼好等等如果喜歡上人就糟糕了..可惜你死會了」；又說「那這樣...你還會跟家裡那個」，郭回答「只給妳」，小軒又說「那如果哪天她跟你要怎麼辦」，郭回「累累不想」，小軒說「我這樣會不會很自私啊」。

同年5月小軒稱「元月大吵完就分房睡了？」郭回「是啊」，小軒稱「難不成要用訴請（指訴訟離婚）的方式，那是一段很漫長的路，陪朋友走過」。從以上對話小軒不但知道郭已婚，且還提到郭男要訴請離婚之事。小軒辯稱以為郭已離婚，顯然是狡辯。

兩人姦情曝光後，感情也生變而分手，同年10月郭與同仁參加員工國外旅遊，小軒懷著3個月身孕，堵在桃園機場，質問郭如何處理腹中胎兒？雙方因而發生爭執，郭出手搶小軒肩背包內的手機，雙方拉扯造成提把與袋面撕裂毀損，妨害小軒使用手機的自由。

法官認為小軒犯妨害家庭相姦罪5次，合併判處7月徒刑，郭某強制罪判3月徒刑，均得易科罰金。

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