李晶玉為詐保案怒告刑事局 結果出爐了

2019-09-03 11:43

〔記者溫于德／台北報導〕知名主播兼政論節目主持人李晶玉，認為周刊不實報導她赴美產子詐領健保，分三案提告均獲得勝訴。李晶玉另認為，刑事局與承辦詐保案的員警私下將她的醫病資料洩露給記者，訴請國賠200萬元並登報道歉；台北地院審結，昨判決駁回，可上訴。

法院認為，刑事局當時發布新聞資料並無隻字片語提到李晶玉，且沒有證據證明，警員在調查詐保案過程中，曾查獲李晶玉相關資料，並洩露給媒體；此外，李晶玉赴美產子一事眾所皆知，可見「周刊王」與「壹週刊」報導關於李晶玉赴美生產詐領保險金案，皆為記者自行調查結果，消息並非來自警員，因此判李晶玉敗訴。

李晶玉為詐保案三度提告媒體，高等法院上月均判被告敗訴；其中，壹週刊及其撰稿記者應連帶賠償30萬元並登報道歉；周刊王與撰稿記者同樣應連帶賠償30萬元並登報道歉；至於華視新聞網及夏姓撰稿記者（已離職），則應連帶賠償20萬元，並於華視新聞網上刊登道歉啟事。

本案部分，李晶玉日前委託律師主張，依周刊記者在其接受刑事偵查中筆錄所述可知，刑事局發布破案記者會後，警員私下對記者洩露李晶玉醫病資料，且警員偵辦炸保案、赴一位醫師處所搜索病患資料時，該名醫師其中一位病患就是李晶玉，但刑事局事後卻將未涉案的李晶玉之醫病資料洩漏給記者，提供捕風捉影機會，導致李晶玉名譽受到毀損。

刑事局委託承辦警員辯稱，當時會發布新聞是因本案與公眾利益相關，且官方新聞稿並無李晶玉資訊，警方也未透露偵查訊息；承辦警員也說，他辦案時搜索得到仲介台灣孕婦到美國生產的公司之客戶資料，其中有雖有該名醫師的病患資料，卻不包含李晶玉姓名或個資。

警員強調，他在調查過程中確實未見過李晶玉資料，對方律師雖認為他洩露個資，「這是他們想像出來的問題」，且偵辦時未見過美國月子中心廣告，是記者在新聞發布後，拿相關資料詢問，他才看到美國月子中心廣告，並回答「有證據我就辦」。

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