指李晶玉涉詐健保報導不實 華視判賠20萬道歉

2019-07-16 20:22

〔記者吳政峰／台北報導〕「華視新聞網」2016年間引述「周刊王」與「壹週刊」兩雜誌的報導，指政論節目主持人李晶玉赴美產子，被警方鎖定為A健保費的約談對象；李晶玉不滿名譽受損，提告要求華視與夏姓撰稿記者（已離職）賠償200萬元並於自由時報等4報刊登道歉聲明，一審敗訴；高等法院16日改判華視與夏男應賠20萬元，並於華視新聞網上刊登道歉啟事，可上訴。

此案源於「華視新聞網」2016年3月30日上午7時以李晶玉照片為畫面，標題載以「貴婦A健保案李晶玉遭鎖定約談」，內容則為「刑事局日前偵破一起『貴婦詐健保案』……向健保局詐領保險金，……主播李晶玉等，都以被警方列為第二波偵查對象，近期將一一傳喚釐清是否涉案」、「目前刑事局……將進行第二波約談，……主播李晶玉等名女人，皆榜上有名」之報導，李晶玉認為，報導讓讀者認她被列為犯罪嫌疑人，嚴重損害其名譽，依侵權行為規定請求被上訴人連帶賠償慰撫金及登報道歉，但一審台北地院判她敗訴，李晶玉不服，上訴高院。

高院由林陳松（審判長）、鄭威莉（陪席）、曾錦昌（受命）組成的合議庭指出，該報導屬事實陳述，涉及真實與否的問題，夏男整理壹週刊報導所刊載內容後，摘要後發布於華視新聞網，提及刑事局把李晶玉列為約談名單，但實際上，刑事局掌握的可疑名單中並無李晶玉，李晶玉並未被列為下波約談對象，且亦未曾因在美國分娩而申請核退健保醫療費用。

合議庭表示，該報導的內容與事實不符，應由華視與夏男舉證證明已盡合理查證之義務，始得解免其應負的侵權行為責任，惟夏男自稱是引述周刊王及壹週刊之報導內容，未進一步查明報導內容是否屬實、李晶玉是否涉案等詞，顯見夏男未盡合理查證義務。

合議庭認為，夏浩文未盡合理查證即撰寫、刊登系爭報導，侵害李晶玉之名譽，使其受有精神上之痛苦，華視公司為其僱用人，認應連帶賠償李晶玉20萬元慰撫金為適當；另外，該報導經華視新聞網登載後，已對李晶玉產生負面評價，自有刊登道歉聲明於華視新聞網站1日，以回復李晶玉名譽之必要。

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