檢舉達人大鬧「天宮」6小時 警用刑法上銬

2019-08-31 11:32

〔記者王捷／台南報導〕在台南知名的蘇姓檢舉達人，曾大鬧警所、醫院與市場，這次轉移目標，大鬧主祀玉皇上帝的開基玉皇宮，廟方趁昨天農曆八月初一進行科儀，不過蘇女認為儀式讓她痛苦，以過去相同手法，在儀式旁唉聲嘆氣，並拿手機蒐證揚言要向相關單位檢舉，從早上到下午一共鬧了6小時，廟方無法忍受蘇女鬧「天宮」，找來律師當場提告，警方則依據刑法246條妨害祭禮進行，將蘇女視為現行犯上銬，移送台南地檢署。

50多歲的蘇女是台南警界的頭痛人物，以前常在外檢舉違停、擺攤等，引起民眾不滿，對她辱罵或拉扯，她再提出告訴，到了警所，還會挑警方程序毛病，向警方找麻煩，動不動就揚言要打電話給警政署檢舉外勤警員，蘇女曾檢舉擺攤賣地瓜的低收入戶、診所沒有讓她看診、在圖書館大聲吼叫不讓她借書，還曾以挑釁方式在警所大便。

當然蘇女也有踢到鐵板的時候，她曾尾隨一名婦人要檢舉違規，但是跟蹤6公里都沒有抓到毛病，反而是在婦人家門口埋伏，被警方勸離，這次她將目標轉向廟宇，趁著廟方在初一做儀式時，錄影挑釁。

但是蘇女的行徑違反刑法第246條，在壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所，公然侮辱者，可處6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，如果在妨害喪、葬、祭禮、說教、禮拜者，也一樣。蘇女從當天上午騷擾到下午一時許，廟方忍受6個多小時，再也受不了報警，還找來律師正式提告。

警方為了這件事，跑了三趟，但警員私下說，如果報案晚到，蘇女還會數落警方懶惰、不會辦案，甚至說瀆職，揚言打電話去警政署告狀，要求警政署要記錄她的投訴，嚇唬警員，警方到場後，以刑法246條現行犯上銬，蘇女被帶到警察局，仍大聲咆哮，不願認錯，甚至說出一長串法條或程序反駁，但都被警方及廟方律師逐一反駁，最後警方依法將她移送檢方偵辦。

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