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首頁　>　社會

老師之子淪車手 賺2000元賠10萬仍要入獄

何男的母親是老師，他卻淪為詐欺車手騙徒，賠償被害人10萬元，法官仍不給他減刑與緩刑，圖為警察抓車手場景，與本案無關。（民眾提供）

何男的母親是老師，他卻淪為詐欺車手騙徒，賠償被害人10萬元，法官仍不給他減刑與緩刑，圖為警察抓車手場景，與本案無關。（民眾提供）

2024/11/07 11:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕何姓男子的母親是老師，他卻喜歡網路簽賭，還在去年加入詐欺集團當車手，協助轉手111萬元贓款，且於一審時狡辯否認犯行，一審依加重詐欺罪判刑1年2月，他上訴二審改口坦承犯行，還打「悲情牌」，指自己雙親都生病，他只有賺到2000元，卻賠償被害人10萬元和解，聲明減刑，讓他不用入獄，不過，二審卻認為他沒有情堪憫恕之處，但以他已賠償10萬元等理由，酌減2月徒刑，改判1年，還是要入獄蹲苦窯。

判決書指出，何男的母親從事教職，他卻喜愛玩線上博奕，並於去年（2023年）加入詐欺集團擔任車手，去年3月25日，正在就讀大學的彭姓共犯，假冒投資公司人員，向被害的民眾收取111萬元，彭男把錢交給何男，由何男在台南市南區某處，將該筆錢交給上手邱男（邱男依加重詐欺罪判刑1年7月，彭男同罪名判刑1年4月），何男賺到2000元，被彰化縣警察局和美分局報告彰化地檢署偵查起訴何男。

彰化地方法院審理時，何男否認犯行，他辯稱說，平時幫邱男收錢，這次收111萬元，金額太大了，他有特別問邱男，邱男說是虛擬貨幣交易的錢，他不知道是受害人的贓款，但法官不採信辯詞，依加重詐欺罪（犯三人以上共同詐欺取財罪）判刑1年2月。

何男上訴二審，他宣稱只有取款1次，他不是長期多次的取款車手，且於一審與被害人和解，他只有賺到2000元，卻賠償對方10萬元，還當面向被害人致歉，他有悔改誠意，他的父母親都生病，請求減刑並宣告緩刑，給他不用入獄蹲苦窯的機會。

高等法院台中分院卻認為，何男偵查與一審時，都沒有坦承犯行，是到了二審才承認，難以認定他於犯後有積極悔改之心，另外，本案參與詐欺、洗錢金額高達111萬元，犯罪情節非輕，自無刑法第59條規定，犯罪之情狀顯可憫恕，可以酌減其刑的適用。

不過，法官也強調，何男二審終坦承犯行，與被害人和解並賠償10萬元，被害人亦希望法院從輕量刑，酌予減輕2月，改判1年徒刑，還是要入獄蹲苦窯，可再上訴。

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