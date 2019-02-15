檢舉達人遭恐嚇威脅！ 1993字血淚自白控警洩漏個資

2019-02-15 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕檢舉達人的行為經常遭受民眾痛批，最近就有一名檢舉達人在臉書社團上寫下1993字血淚自白文，透露自己弟弟因為被違規迴轉車輛撞傷，才開始投入檢舉達人的行列，但無奈個資被警方洩漏，因此收到不明人士恐嚇電話，並威脅到家人安全。

高雄王姓網友14日在《爆料公社》上表示，因為弟弟在高雄市前鎮區瑞隆路被違規回轉的車輛撞擊，倒地骨折休養3個月，事後肇事者擺爛不聞不問，就決定成為檢舉達人，開始檢舉瑞隆路上各種交通違規。

王姓網友坦言，檢舉達人在台灣就像「過街老鼠」，只能苟且偷生，接過恐嚇電話、不明人士在住家樓下叫囂，甚至個資被外流，個資到處被做成「公告」，更被直接貼在他家門口。他感概當檢舉達人每個月還要多花費300元的電話費，警方很少主動取締違規車輛，造成交通亂象惡性循環，且他的個資都只有留給警察，無奈卻被警方洩漏，質疑整個警政體系是否出包。

許多網友力挺他的行為，認為違規本來就是不對的事情，「你加油，我支持你的道德勇氣」、「支持檢舉，支持作對的事」、「支持你！因為有你台灣才能更好」、「台灣人都不理違規者 反而去處理檢舉的人」、「不違規，就沒有檢舉達人」、「支持打擊違規達人」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/