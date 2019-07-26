「檢舉達人」闖住家想硬上女模 判關4年、賠百萬

2019-07-26 13:26

〔記者溫于德／台北報導〕43歲「檢舉達人」施力仁，尾隨台北市一名網拍女模返還租屋處，趁女模洗澡時準備硬上，幸女模臨危不亂，冷靜反問「你到底要什麼？」，並答應與施男做朋友，才說服施男離去，女模隨即報警處理。施男後來被依侵入住宅強制性交未遂罪，判刑4年，另要賠償女模100萬元。刑、民均得上訴。

此外，刑事局在本案案發後，根據施男DNA比對出與10年前一件未破性侵案的嫌犯DNA一致，一舉偵破10年懸案；案經北檢偵辦，認定罪證明確，再依加重強制性交罪將施男起訴，現正審理中。

刑事判決指，去年3月22日凌晨3時，女模出門買消夜返回租處途中，遭施男尾隨進入公寓；施男以雨傘撬開女模住家鐵門進入，見女模在浴室內洗澡，施男突從後方用浴巾包住女模頭部，並將她壓倒在地準備性侵。

冷靜女模當下反問：「我是不是得罪過你，才來傷害報復我？你要什麼？」隨後與施男閒聊拖延2小時，最終假裝搭應與施男當朋友，成功勸退。

女模待施男離去後立刻報警，警方循線逮捕施男，並查出施男曾在中山區一家按摩店擔任泊車小弟，熟悉當地路線，才得以尾隨女模，且犯案前是「檢舉達人」，經常檢舉市區違規停車。

刑庭審理後認定，認罪施男在犯罪過程中主動停手，符合「中止犯」的減刑要件，但施男年輕力壯只為滿足慾望，深夜隨機跟蹤落單女子，侵入住宅想要性侵，導致女模無法磨滅的心理傷痛，且女模拒絕和解，去年9月3日依侵入住宅強制性交未遂罪，判刑4年，已上訴高院。

民事部分，施男遭認定侵害女模身體權、健康權等，要賠100萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法