跟拍騎士6公里抓不到違規 檢舉達人氣炸了

2019-07-24 22:18

〔記者王捷／台南報導〕邱姓阿桑從郊區騎機車到市區買菜，一路上時速約30公里，邱婦「路隊長」的行為，引來蘇姓檢舉達人不滿，尾隨邱婦，想拍下違規照片來檢舉，但跟了6公里，一路上沒抓到任何違規，蘇婦只能眼睜睜「護送」邱婦回家，讓她氣炸但沒有放棄，在邱家門口等邱婦再度出門，邱婦也發現遭蘇婦尾隨報案，警方抵達，告知蘇婦行徑有可觸犯社會秩序維護法，蘇婦才悻悻然離開。

蘇姓檢舉達人是警界頭痛人物，她不僅會常檢舉交通違規，最拿手的是用手機對著被檢舉人錄影，等對方被激怒後，朝她怒罵或出手撥手機，蘇婦就再從中想辦法提告，路邊、診所、警分局或是圖書館，都被她鬧得不可開交，只要被蘇婦盯上，很難全身而退，不過這次蘇婦卻踢到鐵板。

前幾天，邱婦到市區找朋友順便買菜，但是要回家時因為下雨，她擔心天雨路滑，放慢了騎車速度，但這讓跟在邱婦後方的蘇婦很不滿，全程拿手機出來錄影蒐證，看邱婦是否有違規。

不過蘇婦尾隨在邱婦後方，時速30冒雨騎了一個多小時、6公里，邱婦連一次停車超線都沒有，蘇婦只能一路「護送」邱婦返家，讓蘇婦恨得牙癢癢，在邱家門口不願離去，想等邱婦再次出門。

邱婦看到蘇錄跟著她回家，又戴著安全帽站在門口不離開，確定自己遭蘇婦跟蹤，連忙打電話報案，當警方到場時，蘇婦嗆稱邱婦騎車很慢，警方也告訴蘇婦在市區內騎車，沒有規定最低限速，反而是蘇婦的一路尾隨的行為，可能涉犯社會秩序維護法，邱婦得知蘇婦是為了等她違規出包，笑著跟蘇婦說，還好她騎車都很守規則，讓蘇婦悻悻然離開。

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