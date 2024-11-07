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首頁　>　社會

高雄大樓惡火再添1死！共奪4命 火場勘驗發現3樓鐵窗有鐵鍊

高雄鼎中路惡火再添1死共4死1傷，火場勘驗發現3樓鐵窗有鐵鍊，待釐清關連。（記者黃良傑攝）

高雄鼎中路惡火再添1死共4死1傷，火場勘驗發現3樓鐵窗有鐵鍊，待釐清關連。（記者黃良傑攝）

2024/11/07 11:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民區鼎中路大樓大火，租客董文信中午10時50分也宣不治，這場大火目前已奪走4命，董妻王女仍在和死神搏鬥。

這場大造成4死1重傷，消防局火調人員上午9時50分許，二度進入火場調查，由於罹難者多陳屍3樓，租客董男夫妻從2樓救出，2、3樓將是火調熱區，不過，警消發現3樓鐵窗疑被鐵鍊綑住，是否影響逃生或有特殊狀況，仍待火調人員釐清。

據董男重傷友人表示，董男是水電行師傅兼老闆，兒子跟父親學技，妻子王女是清潔隊員工，夫妻二人很海派、熱情，平日晚睡會在1樓騎樓和朋友聚聊，近來則比較早睡些，不曾聽說有與人結怨。

攸關4死1重傷的火警，火調人員來回進出火場調查，以釐清有無外力介入，甚至縱火之嫌，消防局火調人員進出時均未發一語。

檢察官也在10時40分到火場勘驗、調查，對外並未多作說明，至於3樓鐵窗遭鐵鍊綑綁部分，也未對外說明。

高雄鼎中路惡火再添1死共4死1傷，檢、消進入火場勘驗。（記者黃良傑攝）

高雄鼎中路惡火再添1死共4死1傷，檢、消進入火場勘驗。（記者黃良傑攝）

高雄鼎中路惡火再添1死共4死1傷，消防局火調人員進入火場勘驗，發現3樓鐵窗有鐵鍊。（記者黃良傑攝）

高雄鼎中路惡火再添1死共4死1傷，消防局火調人員進入火場勘驗，發現3樓鐵窗有鐵鍊。（記者黃良傑攝）

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