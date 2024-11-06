為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中租車行濺血！兄弟鬩牆爆口角刀、棒相向 雙雙受傷送醫

    蕭姓兄弟爆口角，互持水果刀球棒對戰都受傷。（民眾提供）

    蕭姓兄弟爆口角，互持水果刀球棒對戰都受傷。（民眾提供）

    2024/11/06 18:23

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓兄弟平日就有嫌隙，5日晚間在父親經營的租車行嚴重爆發口角，分持刀子及球棒相向濺血，2人都因此受傷，警方獲報火速到場已無打鬥，兄弟倆經就醫均無生命危險，雖互不提告，仍被警方依違反社會秩序維護法裁處。

    台中市第四分局南屯派出所昨晚接獲民眾報案，南屯區永春東路有人受到刀傷，立即通報線上警力馳赴現場，員警到場發現是1家租車行，現場蕭姓男子（45歲）手臂、手掌多處刀傷，他的弟弟（40歲）身上也有多處擦挫傷，經通報119救護人員到場初步包紮檢傷，兩人均無生命危險，事後分別送往林新醫院及中山醫院治療。

    經查，蕭姓兄弟長時間感情不睦素有嫌隙，父親在永春東路經營租車行，弟弟昨晚酒後在租車行與父親談話發生不悅，適逢胞兄返回租車行，兄弟倆因此爆發口角，弟弟進入廚房持水果刀壯勢，但雙方因未能彼此退讓，弟弟憤持水果刀劃傷哥哥，哥哥也持店內球棒自衛，致弟弟身體受有擦挫傷等傷勢。

    經詢問雙方當事人均不提刑事告訴，全案依社維法87條1項2款「互相鬥毆」裁處，最重可罰1.8萬元；第四分局長陳祥麟呼籲民眾，在處理家庭矛盾時應冷靜理性，避免因一時衝動鑄成大錯，遇到突發事故可撥打110報案專線尋求協助，或尋求相關輔導資源，避免情緒失控釀成憾事發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播