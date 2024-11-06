台中租車行濺血！兄弟鬩牆爆口角刀、棒相向 雙雙受傷送醫

蕭姓兄弟爆口角，互持水果刀球棒對戰都受傷。（民眾提供）

2024/11/06 18:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓兄弟平日就有嫌隙，5日晚間在父親經營的租車行嚴重爆發口角，分持刀子及球棒相向濺血，2人都因此受傷，警方獲報火速到場已無打鬥，兄弟倆經就醫均無生命危險，雖互不提告，仍被警方依違反社會秩序維護法裁處。

台中市第四分局南屯派出所昨晚接獲民眾報案，南屯區永春東路有人受到刀傷，立即通報線上警力馳赴現場，員警到場發現是1家租車行，現場蕭姓男子（45歲）手臂、手掌多處刀傷，他的弟弟（40歲）身上也有多處擦挫傷，經通報119救護人員到場初步包紮檢傷，兩人均無生命危險，事後分別送往林新醫院及中山醫院治療。

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經查，蕭姓兄弟長時間感情不睦素有嫌隙，父親在永春東路經營租車行，弟弟昨晚酒後在租車行與父親談話發生不悅，適逢胞兄返回租車行，兄弟倆因此爆發口角，弟弟進入廚房持水果刀壯勢，但雙方因未能彼此退讓，弟弟憤持水果刀劃傷哥哥，哥哥也持店內球棒自衛，致弟弟身體受有擦挫傷等傷勢。

經詢問雙方當事人均不提刑事告訴，全案依社維法87條1項2款「互相鬥毆」裁處，最重可罰1.8萬元；第四分局長陳祥麟呼籲民眾，在處理家庭矛盾時應冷靜理性，避免因一時衝動鑄成大錯，遇到突發事故可撥打110報案專線尋求協助，或尋求相關輔導資源，避免情緒失控釀成憾事發生。

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