雲林男喝高粱酒後上路闖紅燈撞死騎士 國民法官參審判刑5年

嘉義地方法院。（資料照）

2024/11/06 18:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕雲林縣謝姓男子去年5月14日下午，在大埤鄉住家喝酒後駕車上路，在嘉義縣大林鎮162縣道與中正路口闖紅燈超速直行，撞上陳姓機車騎士，陳男被擠壓在2輛轎車之間重傷，送醫治療2週不治死亡，國民法官法庭今一審判決，認謝男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判刑5年，全案可上訴。

檢警調查，事發時謝男沿著162縣道大林鎮平林里路段由西往東行駛，陳姓騎士沿著中正路由南向北直行，謝男闖紅燈又超速，撞上陳姓騎士機車，警方獲報到場酒測，謝男酒測值達每公升0.71毫克。

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國民法官法庭審理時，針對酒駕事故發生後，謝男在場等候警察到場並承認肇事，依自首規定予以減刑，然而謝男是喝了酒精濃度極高的高粱酒後酒駕上路，且酒測值超過法定每公升0.25毫克甚多，光天化日下在重要路段酒駕、闖紅燈、超速行駛，碰撞發生前完全沒減速，煞車痕達31.2公尺，對事故應負全部肇事責任等爭點評議、討論。

國民法官法庭最後考量謝男酒駕行為、造成損害程度，以及犯後坦承犯行並賠償被害家屬200萬元、被害家屬意見等，認為謝男有反省悔改之意，審酌有社會復歸可能性，一審依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑5年。

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