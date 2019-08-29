周人蔘電玩案最後一位涉案官警 張德星更七審改判5年半

2019-08-29 10:39

〔記者楊國文／台北報導〕創下最多涉案官警的周人蔘電玩貪瀆案，已纏訟23年，唯一未定讞的前台北市警局督察員張德星，被控涉嫌收取周人蔘賄款20萬元，充當「白手套」替周行賄其他官警，一、二審均被判刑13年，歷經六度更審，高等法院更七審斥責張敗壞官箴，但考量張偵查中自白犯罪、且適用速審法減刑規定，今上午依違背職務收賄、交付賄賂等兩罪，判張5年6月徒刑、褫奪公權4年，不法所得20萬元應追徵、沒收；仍可上訴。張今未聆判。

這起震驚全國的檢警集體包庇賭博電玩弊案，於1996年4月爆發，涉案官警多達38人，並有2名檢察官涉弊情，檢方共起訴7波、194名被告，其他官警分別被判刑確定、入獄，也有多人獲判無罪，周人蔘被判刑1年3月又15天徒刑定讞，也已服刑完畢，僅張德星仍審理中。

判決指出，周人蔘為圖謀不法暴利，進口電動玩具及零件，經裝配、維修，在大台北地區以「金」字招牌經營賭博性電玩店。

周人蔘為避免電玩店被警查緝，指示帳房連玉琴處理行賄北市員警，連女1992年底經由時任士林分局刑事組小隊長張台雄（通緝中）介紹，認識時任北市警局督察員的張德星。

據調查，張德星從1992年6月起任職督察員，負責中山、士林分局員警內外勤業務的督導考核，明知周人蔘在中山區等地經營多家賭博性電玩店，仍收取周的20萬元賄賂，予以包庇。

張德星後來負責大安、南港分局督導業務，涉便協助周人蔘及連玉琴行賄送錢給後來接任負責中山區的督察員楊秋癸（判決有罪定讞）110萬元、陳國慶（通緝中）90萬元。

台北地院、高院均判張13年徒刑，更一至五審判張從6年6月至10年6月不等的徒刑，高院更六審審酌張在偵查中自白犯行，依違背職務收賄罪等罪，改判5年6月，追徵不法所得20萬元。更七審今仍判張5年6月徒刑。

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