新北少年隊推動「校園治安風水師」 檢測校園環境防範治安死角

新北市警察局少年隊今天會同海山、板橋等等分局，同步到校園檢視重點設備監視器影像，防範校園治安死角。（記者吳仁捷翻攝）

2024/10/28 19:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局少年隊、各分局結合教育局、各級學校，針對校園環境死角，監視器等重點防護設備會勘檢測，以跨單位全方位思考「校園治安風水師」，深入校園、周邊環境等治安熱點，評估加裝電子偵測、更新監控設備，強化校園安全、檢測校園治安死角，防範校園安全事件悲劇發生。

土城某國中生割頸命案後，新北市警局、教育局跨局處合作防範校安事件發生，教育局通令各校盤點監視器、感應照明及緊急求助系統，於重點場所補助裝設，並由各學校與轄區警方滾動修正「校園周邊治安斑點圖」，一併將校園警衛納入警察民防訓練，邀請警方入校協助偵測校園弱點。

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少年隊今天會同海山、板橋、三重、新莊、淡水、蘆洲、林口、土城等分局，到海山高中、板橋高中等轄區校園，同步進行校安檢測，改善整體校園防護能力。

少年警察隊隊長廖睿辰表示，市警局各分局、少年隊與轄區各級學校聯繫相當密切，平時除透過校園安全支援約定書協助處理校安事件，也定期與學校共同執行校外聯巡勤務，以減少治安死角。也因為校內師生人數眾多，校內及超邊有賴學校及轄區警力加強巡邏外，更採用犯罪預防理論，以校園治安風水師概念協助學校加裝或更新監錄影像、動態照明及呼叫系統等設備，讓校園安全防護無死角。

警察局表示，除與教育局與各級學校檢視改善校園安全防護設備，持續推動校安事件緊急聯繫機制，如發現校園內外有治安狀況，110獲報將第一時間，快速派遣線上警力到場釐清處理，通報少年警察隊、分局共同查處，防止不法分子在校園周邊滋事，或染黑校園，維護新北市師生上課安全。

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