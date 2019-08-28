新婚未滿3個月就被打死 動手的大舅子判7年10月徒刑

2019-08-28 18:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］31歲吳女去年才剛跟54歲楊男結婚，新婚不到3個月，回娘家時，就因吳姓大舅子懷疑楊男是來娘家借錢，兩人爆發口角；吳姓大舅子涉嫌夥同來家中拜訪的陳姓友人打死吳男；全案法院今審結，依重傷害致死罪嫌，分別判吳男7年10個月徒刑，跟著動手的陳男則判7年6個月徒刑。

判決指出，去年3月18日，剛與楊男與新婚的太太吳女回宜蘭礁溪娘家，原本在客廳聊天，不料，吳姓男子突然問吳女，楊男「是不是要來借錢」？吳女否認。

楊男聽了仍心生不滿，與吳男在廚房發生口角，楊男嗆「有事直接找我」；吳男回「兄妹講話不行嗎」？2人一言不合吵起來，還爆發拉扯。

其他人也趕緊進廚房勸架，試圖拉開2人，勸說到客廳，跟丈母娘喝咖啡冷靜冷靜，沒想到2人到客廳又起口角，後來吳男的陳姓與游姓友人也趕到，幾個人從門口扭打到大馬路上，家人又衝出門去拉人、勸架卻都沒辦法制止雙方的怒氣。

楊男直到被打倒在地爬不起來，吳男與友人仍不鬆手，前後痛毆楊男近30分鐘，直到員警獲報趕到，3人才罷手離開；事後楊男直說胸口很痛、喘不過氣，送醫後不久就休克不治。

宜蘭地方法院審結，審酌全案吳男尚未與楊男家屬和解，且被告2人到案後未坦承全部犯行，依傷害致人於死罪嫌，判吳男7年10個月徒刑，跟著動手的陳男判7年6個月徒刑，全案可上訴；至於另名涉嫌動手的游男仍未到案、正通緝中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法