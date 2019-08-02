酒後起衝突 他推倒醉客害喪命付出慘痛代價

2019-08-02 17:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕51歲林姓男子前年與友人到新北市蘆洲區一間KTV唱歌喝酒，席間卻與隔壁桌的39歲吳男爆發口角，未料林男一行人準備離開續攤時，吳男卻突然衝到林男正面，猛力推倒林男，導致林男重心不穩跌倒，後腦撞擊地板，當場倒地不起，送醫搶救6天後仍不治，新北地院今依傷害致死罪判吳男有期徒刑3年10月，可上訴。

判決指出，前年10月22日晚間11時許，吳男在蘆洲一家歌坊飲酒後，因故與林男爆發口角，經友人勸阻才未進一步發生衝突，翌日凌晨0時30分許，吳男見林男打算招計程車離開時，氣憤難平的他突然衝出跑到林男面前，雙手用力推擊林男胸部一下，致使林男重心不穩往後跌倒，後腦用力撞擊地面倒地不起，同行友人見狀後連忙將林男送醫，但林男仍於同月29日凌晨，因枕骨挫傷骨折、對撞性腦（額顳葉）挫傷導致中樞神經休克死亡，吳男也因傷害致死罪嫌被起訴。

庭訊時，吳男坦承當天與林男發生口角衝突，但辯稱並無推倒他，是對方自己跌倒。

但林男同行友人指證歷歷，加上監視畫面也拍到吳男從歌坊衝出，跑到林男前面推到林男，還踹了他一腳，加上解剖報告指出，林男死因疑生前有喝酒並與酒客爭執後倒地，造成枕部皮下出血、枕骨骨折致對撞性雙側額等傷害，最後因中樞神經休克死亡，死亡方式疑「他為」或「意外」，法官因此認定林男死亡與被吳男推倒間有因果關係，吳男應負傷害致死罪責。

吳男犯後雖有意與林男家屬和解，林男家屬要求賠償800萬元，但吳男僅願賠償150萬元，雙方價錢談不攏，法官因此審酌後判刑3年10月。

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