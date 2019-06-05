愛子遭砍死...媽媽提供最後一張母親節卡片給法官 內容太催淚

2019-06-05 11:54

〔記者溫于德／台北報導〕台北市6年前發生「中山四面佛」命案，蔡姓酒店經紀人因積欠枱費，遭人砍殺致死；主嫌莊凡和等6人後來均被依重傷致人於死罪，重判確定，也需連帶賠償蔡家人1179萬餘元。至於前年到案的林世雄，獲判9年徒刑，另被求償1688萬餘元；蔡母在民事庭悲痛提供愛子生前最後一封母親節卡片內容給法官，內容寫到：「今生今世我都會分擔起照顧您這責任！兒子永遠愛你！」卻無辜遭林男殺害。

蔡母告訴法官，愛子與林世雄豪無瓜葛，林男竟以凶殘手段殺害兒子，令人髮指，行兇後還不顧兒子傷勢嚴重，沿路拖行近150公尺，沿途血跡斑斑，後來押上車在市區繞行近1小時，無意將兒子送醫救治，莊凡和更在車上後座將兒子姿勢擺正，用手機拍下兒子死狀留念並傳給幕後主使者，直到兒子死亡，才將兒子丟包在慶生診所前。

蔡母悲痛地說，兒子是家中獨子，事母至孝，生前最後一個母親節曾親自書寫母親節卡片向她表示：「媽：母親節快樂，我會好好努力打拼，讓您過好一些的日子，今生今世我都會分擔起照顧您這責任！兒子永遠愛你！」等語，如今卻遭林世雄無故殘忍殺害，害她痛不欲生，從此天倫夢碎。

林世雄雖承認犯罪，但認為求償金額過高，不過仍願意負擔與同案其他被告相同金額，賠償蔡母。

法官審理後認定，蔡母可向林世雄求償1384萬餘元，扣除因調解而免除的差額、其他連帶債務人已清償、給付的金額後，判賠1091萬元。

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