少女手機被沒收負氣離家 從高雄到苗栗找男網友被尋回

2019-08-27 12:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄國一少女不滿手機被母親沒收，怒搭高鐵離家出走，欲前往苗栗找FB男網友，在高鐵上向女乘客借手機，打給男網友少年小炎（化名），劉姓女乘客得知少女負氣離家，主動關心並肉搜小炎FB，意外發現他保護管束中，且疑用假名同時交不少女網友，邊安撫勸說少女回家，邊向警方報案，高雄、鐵路警察合力協尋，將少女帶回高雄。

據了解，14歲少女小玉（化名）國一剛升國二，因暑假期間沉迷網路社群交友，還和少年男網友小炎互以男女朋友互稱，小玉20日趁父母親熟睡之際離家，自行搭乘計程車前住高雄左營高鐵站，再搭首班高鐵列車北上，父母親一早發現女兒不見蹤影，見房內留有一封書信，信中表示「心情不好，想一個人靜一靜，一個人去旅行散心」，十分擔心她的安危。

少女的母親向高雄警方報案，並求助少年隊員警協助尋找女兒下落，原來少女搭當天首班高鐵，欲前往苗栗後龍找網友「小炎」，她向車上女乘客借手機，欲聯絡「小炎」到高鐵站接他，剛好車上劉姓女乘客是媒體人，得知少女負氣離家獨自找陌生男網友，主動關心、勸導少女，提醒她可能讓男網友因此吃上略誘等官司。

女乘客得知少女故事，上網發現男網友「小炎」疑有前科，目前接受保護管束中，同時懷疑少年還用假名，居心叵測，女乘客偷偷記下男網友「小炎」手機號碼，通報求助高市警局少年隊協尋。

警方緊急聯絡「小炎」並告誡還在保護管束期，不可誤觸「略誘罪」的紅線，小炎最後婉拒和少女見面，高雄少年隊通報鐵路警察局烏日分駐所協尋找到少女，父母獲知後立即開車北上將小玉領回，結束了這場逃家驚魂記，並由本隊員警及少年輔導委員會社工接續關懷輔導，成功化解少女和父母親僵持的局面。

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