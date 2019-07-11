母湯喔！男大生跟老媽吵架 氣得離家出走10天餓到猛喝水

2019-07-11 17:42

〔記者王冠仁／台北報導〕蘇姓男大生患有心臟疾病，平時必須按時服用藥物，不過他日前因故跟家人吵架，氣得離家出走，他家人遍巡不著報警求援。幸虧警方日前巡邏經過公園路一家超商外時，眼尖發現蘇猛喝開水、身體虛弱，警方將他帶回派出所，發現他就是遭家屬通報協尋的蘇男；在警方的幫助下，蘇離家10天後順利與家人團聚。

警方表示，20歲蘇姓男大生平時與家人住在北投，他患有心臟疾病，平時必須按時服用藥物。不過，他在6月26日時在家中與母親發生爭吵，他氣得奪門而出、離家出走。蘇男家人起先以為他外出不久後就會返家，但直到6月29日仍未見他身影，他家人心急如焚，慌忙跑到北投分局向警方求援協尋。

中正一分局忠孝西路派出所巡佐王永勤、警員洪孟辰及李華軒等3人，日前下午4點半左右，巡邏經過台北市公園路一家超商外時，發現有名年輕男子面露徬徨、獨坐在超商前，身旁有數瓶寶特瓶，他不斷喝水，狀似飢餓。3員見他臉色蒼白，研判他長時間未進食，隨即主動上前關心。

不過，對談期間年輕男子支吾其詞，言語閃爍，員警詢問他基本資料並以行動電腦查詢，發現他就是日前被北投分局通報協尋的蘇男。警方隨即將他帶回派出所並聯絡家屬，同時火速購買食物讓他充飢。

蘇男家屬趕到派出所後告訴警方，蘇有心臟疾病，自離家出走後已多日未服用藥物，十分擔心他身體，這段日子都無法安穩入睡，直到接到警方來電才放下心中大石頭。

警方說，蘇男母親見到蘇時，情不自禁哭了起來，還緊緊抱著蘇。蘇與家人雖然沒有透露吵架原因，但警方也規勸蘇，天下無不是的父母，要蘇往後好好與父母溝通問題，別再負氣離家避免造成憾事。

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