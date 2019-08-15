慫恿少女離家還嗆自己很懂法律 男子GG了

2019-08-15 17:58

〔記者王定傳／新北報導〕21歲鄭姓男子慫恿17歲的少女小美（化名）離家出走，與其朋友、16歲的吳姓少年同住，甚至還打電話嗆少女祖母：「要小孩回家是不對的、自己很懂法律已錄音存證」等語被告，由於雙方和解，新北地院依和誘未滿20歲女子脫離家庭罪，判鄭男2個月徒刑，緩刑2年。

據了解，小美經友人介紹結識16歲吳姓少年進而交往，鄭男則是吳姓少年的朋友；2017年4月間，鄭、吳2人開始慫恿小美離家出走，表示已經在外尋找房子，希望少女能與他們同住。

小美雖然回應祖母不會同意，少年仍堅持說，若小美願意離家與他同居，他會再商量如何跟她祖母溝通；鄭男也拍胸保證，若買到房子，要讓少年與小美同居，甚至支應她離家期間的花費。

4月7日，小美祖母隨即報警處理，小美回家沒多久，因不耐祖母管教，又跑去找男友及鄭男；2人持續慫恿少女不要回家，後來，鄭男還打電話給小美祖母嗆說：「要小孩回家是不對的、自己很懂法律已錄音存證」小美祖母事後報警處理。

法官認為鄭男並未顧及小美監護人焦慮、擔憂，所為應予非難，惟犯後已坦承犯行，態度尚佳，且已與小美及其祖母和解，獲其等宥恕，並均表達請求本院從輕量刑、給予自新或緩刑機會，因而給予緩刑，緩刑期間付保護管束，並接受20小時法治教育課程。

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