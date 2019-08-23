私菸案起訴》華航董事長謝世謙曾被約談 檢調另案偵辦

2019-08-23 12:57

〔記者黃捷／台北報導〕國安局私菸案今首波偵結，台北地檢署起訴國安特勤、華航人員共13人，華航部分最高層級為空品處前副總邱彰信，另外包括協理于堯、代組長黃川禎、管理師陳穎彥。據悉，北檢曾以被告身分傳喚華航董事長謝世謙到案，雖然在本案中暫無法認定他涉案，但是否有參與過去其他次總統出訪任務仍待釐清，另行分案偵辦。

另因大量訂購免稅菸品，涉違反稅捐稽徵法的空少白梓佑、華膳公司副主廚、空品處職員徐世立，則因認罪且配合調查，3人均獲緩起訴。至於其他涉案人如副總羅雅美等人，北檢也另分案追查是否參與歷次總統專機的免稅菸品訂購專案。

檢調調查，邱彰信、于堯、黃川禎等人明知旅客有攜帶免稅菸品5條限制，卻成決定對免稅菸品訂購數量不設限，而吳宗憲事先預購的9200條菸，由於數量太多，也未依規定裝載上機，決定採取「機邊交易」模式交貨，黃川禎、徐世立卻仍向關務署申報免稅品使用量清單，並未依清單進行免稅品裝機打櫃，留在華膳公司保稅倉庫。

黃川禎並與陳穎彥、吳宗憲、張恒嘉成立LINE群組洽談細節，討論如何掩人耳目。

由於網路預定系統有單一料號菸品品項超過系統設定999上限，但吳宗憲訂購菸品爆量，黃川禎於是緊急聯繫資訊管理處人員調整，于堯對整個過程都知情，也沒有反對。

在總統專機返國當天，張恒嘉指示陳穎彥將5個AKE行李櫃拖至B9國賓門附近，由吳宗憲收貨，加上機上人員在飛機上加購的597條菸，總共9797條菸混入總統車隊後企圖闖關，當場遭調查人員及關務人員查獲。

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