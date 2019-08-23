國安私菸案偵結 上午10點半公布起訴名單

2019-08-23 09:01

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，經比對訂菸名單上的金流，以及多次提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉之後，於今日偵結起訴部分案情區塊，包括吳宗憲、張恒嘉等多名被告，今被依違反貪污治罪條例及違反稅捐稽徵法等罪起訴。檢方今天上午10點半將公布起訴名單。

根據華航被扣案的內部檔案顯示，3年多前的「久安專案」，因違反海關及機坪作業管理規定，開啟「機邊交貨」點交模式，成為特勤載運私菸的濫觴；該次專案華航所售出的免稅菸，實際數目為3677條，菸品訂單共4筆，分3個貨櫃存放於華航保稅倉庫中，全數未上機。

檢方為釐清保稅倉庫的督管及查緝作業如何執行，曾赴位於桃園的台北關，以證人身分直接偵訊5名海關人員；依「保稅貨物進出保稅倉庫押運加封作業要點」第4條規定，包括洋菸、酒等保稅貨物申請進出保稅倉庫時，雖應派員監視、加封，但該項規定第2點卻有但書，即航空公司專用的保稅倉庫得免押。

至於免稅品預訂流程及系統建置，曾傳喚華航資管處副總經理盧世銘等多名主管作證，另向華航及各銀行函調金流等資料。針對「自由民主之旅」，華航提供e-Shopping網站給出訪人士預訂，甚至更新系統提供專屬訂位代號，大開方便之門使菸品銷量暴增，有後台權限者除資管處3人外，另1人即是承辦本次專機的免稅品業務的空品處代組長黃川禎。

此外，空品處為方便專機人士預訂，今年1月曾向資管處提出需求，請資管處配合更新預訂系統，開放讓專機人員以專屬訂位代號登入系統的權限，3月資管處完成系統更新、4月空品處新增APP專屬訂位代號，讓隨行人員可透過手機登入系統預訂下單。

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