29歲女子離家失蹤14年 暖警協助祖孫團圓

2019-08-22 15:12

〔記者方志賢／高雄報導〕「我想回家！」29歲何姓女子讀國中時遭酗酒父親家暴而離家，北上靠打零工維生14年，日前想家回到高雄，求助警方，發現當年家人協尋留下電話仍在使用，經撥通後，接起話筒的阿嬤難以置信，直呼「挖ㄟ乖孫凳餒阿（台）」（乖孫回來了），失散14年的祖孫終於團圓。

警方表示，何女就讀國中時，父親經常酗酒，酒後對她及家人施暴，有一天當父親又發酒瘋時，她一氣之下離家出走，北上打零工維生，今年初失業沒錢吃飯，突然想念家人，因此搭車回高雄。

何女到高雄車站後，徬徨無助，長明所警員林怡辰、蔣孟霖見她在派出所外躊躇不前，上前詢問，何女淚如雨下哭訴:「我想回家，我想家了…」

經警方查詢發現她被家人報失蹤14年，當時協尋留下的電話號碼仍在使用，經警方撥打電話找到阿嬤，她也難以置信，孫女竟平安歸來。

警方表示，當年何女離家後，家人四處協尋，都得不到她的訊息，何父因長期酗酒罹患肝癌離世，母親也改嫁，當阿嬤接到員警電話時，還以為是詐騙集團，經身分核對確認她是何女。

當何女的弟弟驅車載著阿嬤到派出所，一進門發現眼前陌生女子雖體型、長相與14年前有所差異，但仍認出就是當年熟悉、疼愛的孫女，祖孫相擁而泣，失散14年的祖孫終於團圓。

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