港客遺失重要包包卻老神在在 原因讓台灣警察感動了！

2019-08-22 11:23

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓港籍遊客一家三口到台中旅遊，小女兒突然身體不適急奔醫院掛診，卻不慎將隨身重要包包遺落計程車上報案求助，警方迅速連絡上運將尋回包包送回下塌飯店，只是聯繫過程中卻見黃男異常冷靜讓人不禁好奇詢問，黃男表示有信心在台灣不怕遺失物品找不回，因為台灣警察太棒太厲害了!最後還要求和警方合影留念，為這趟旅程增添溫暖的回憶。

台中市第二分局文正所前晚七時許突接獲轄區醫院急診室有民眾需要協助，警員江裕農、彭子恆到場了解，原來是黃姓香港遊客一家三口來台自由行，當天旅遊到台中時因8歲小 女兒突然身體不適急著送醫，不料竟將重要的隨身包包遺忘在計程車 上。

由於包包內有護照及入台證等重要身分證件，加上黃太太心急女兒病況擔心的一焦頭爛額，隨行友人立即協助報警協助，員警隨即憑藉著黃男提供的乘車單據，不到一小時就迅速連繫上計程車司機，並請司機將報案人的包包送回他們下榻的飯店，隨後與飯店櫃台確認是否收到包包並請妥善保管。

過程中警方不僅使命必達，也不忘安撫黃太太，但令人驚訝的是，在旁的黃男卻老神在在表示「我一點都不怕東西找不回來，因為身邊有許多朋友說過台灣的警察很厲害又熱情!」果真馬上細心的協助我們!

黃家人同時開心的要求和警方合影留念表示，雖然發生女兒身體不適的小插曲，但因為台灣警察的協助，讓這趟台灣行增添了美麗又溫暖的人情味。

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