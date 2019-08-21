3兄妹半夜騎腳踏車 警護送回家意外逮到通緝母

2019-08-21 22:42

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕通緝中的母親，因3個孩子半夜騎腳踏車在外面趴趴走，熱心民眾主動通報員警協助，暖警擔心3童安危，調派2輛警車護送返家，結果媽媽的身份被識破，警訊後解送嘉義地檢署歸案，3個孩子則交由其同居人照顧。

12歲許姓男童19日深夜帶著10歲妹妹、8歲弟弟騎腳踏車外出，20日凌晨0時許行經嘉義縣民雄鄉民雄陸橋旁時，開車路過的民眾發現3位小朋友沒有大人陪伴，三更半夜還在外面，由於陸橋正在施工、周邊視線不良，險象環生，趕緊向警方報案。

線上巡邏員警立即趕抵現場了解，許童表示，家住在嘉義縣、市交界處，因為晚上覺得很無聊，才帶著弟妹騎腳踏車出門，員警以電話聯絡上男童的母親，許母表示知道孩子們出門，員警不放心讓3兄妹自己騎腳踏車返家，加派一部警車，以2輛警車護送3童返家。

員警完成任務，請許母簽名確認時，許母卻自稱姓「吳」，機警的員警查覺有異，立即透過警用電腦調查，發現「吳女」的照片與許母並不一樣，要求許母出示真實姓名，眼見孩子帶著警察上門，身份還被識破，只好坦承因涉案才謊報表妹的姓名。

員警進一步調查，發現許女因未到案被通緝，請許女的同居人照顧3童後，將許母帶回警所偵訊，20日解送嘉義地檢署歸案。

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