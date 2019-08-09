偏鄉警攜妻默默行善 網友發文感謝才曝光

2019-08-09 13:13

［記者王峻祺／花蓮報導］從警逾20年的花蓮縣玉里警分局大禹派出所副所長鄧靖謙，因在偏鄉服務，長期見弱勢族群需要幫助，在妻子洪明瀅支持下，多年來自掏腰包購買物資捐助，2人因低調行善旁人從未知曉，直至網友發文感謝才曝光，紛紛留言讚許「是暖警！」

45歲鄧靖謙多年來攜妻在花蓮南區行善，因鮮少露面，僅透過當地協會代送，堅持「為善不欲人知」，就連同袍及親友也不知情，直至近日協會至派出所載運物資後，忍不住貼文感謝，才讓所有人恍然大悟，原來受贈物資來自他之手。

鄧靖謙說，第一線經常處理家庭糾紛，看過太多弱勢家庭因經濟壓力沉重，喘不過氣而造成家庭紛爭，進而演變成家暴，讓自己和妻子不免起了憐憫之心，才會決定在能力所及內，不定時購買白米、麵條、米粉、食用油、嬰兒用品等民生必需品，為弱勢家戶略盡棉薄之力。

玉里警分局長呂育騰說，鄧靖謙與妻子育有1名孩子，因孩子年幼，鄧妻在家照顧小孩，他則一肩扛起家計，生活雖不富裕，但與妻子仍自掏腰包作公益，幫助偏鄉弱勢家戶，相當難能可貴。

他說，一份小小愛心，帶給需要的民眾，就是大大溫暖！鄧靖謙因勤走社區及部落關懷居民，發現需要關懷家戶，主動提供協助，讓「警察工作」更具價值，暖警無誤。

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