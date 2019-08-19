強降雨路面積水 霧峰警這個舉動獲稱讚

2019-08-19 21:01

〔記者陳建志／台中報導〕大里、霧峰區昨晚接近7點時下起大雨，造成大里德芳路和永隆路口，以及霧峰中正路出現積水、泥沙淤積，霧峰分局獲報後，派員到場察看，發現德芳路因樹葉阻塞排水孔才造成積水，員警除在場警戒，趕緊冒雨協助清除樹葉，順利讓積水排掉，並通報環保局沖洗道路污泥，暖心維護用路人安全的舉動，讓路過民眾都稱讚。

大里、霧峰區昨晚7點左右下起大雨，部分路面出現積水，霧峰分局國光派出所7點多接獲民眾通報，大里區德芳路2段與永隆路口出現積水影響交通，立刻由副所長潘永珊帶領警員范家笙、彭尹頡到場察看，除架起交通錐提醒用路人注意，發現是排水孔遭樹葉等異物堵住，趕緊找來工具清除樹葉，終於讓積水順利消退恢復通行。

此外，萬豐派出所巡邏員警昨晚8點40分左右，巡邏經霧峰區中正路266號前時，發現路面在積水消退後出現淤泥，擔心影響騎士行車安全，立刻在場警戒，並通知環保局派出水車到場沖洗污泥，員警在打擊犯罪之餘，協助用路人安全的暖心舉動，讓路過民眾看到都稱讚。

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