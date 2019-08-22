港警私刑虐打老翁遭停職 法院今審理最高可判3年

2019-08-22 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主黨立法會議員林卓廷日前踢爆，指有2名港警在獨立病房對一名老翁動私刑，拳腳相向、嚴重虐待。據港媒消息指出，兩名警員被控「襲擊致實際身體傷害罪」，暫被停職；另有1名已離職的警員則因涉嫌串謀致襲擊傷人罪被捕，今日都將在沙田裁判法院進行審理。

林卓廷日前踢爆，指一名62歲男子早先因涉嫌醉酒鬧事被捕，不料他被送到北區醫院期間，竟遭2名港警推到收精神病的獨立病房處以私刑，期間遭員警多次以拳打、掌摑、用浸尿後的衣物掩蓋口鼻，更被警棍戳下體及肛門，時間長達半小時；老翁受不了百般凌虐，一度企圖撞床腳自殺，被港警阻止。

事後家屬發現老翁的「右手無名指被拗斷」、「渾身是傷」，又表示「下體好痛」，才了解到事情的來龍去脈。林卓廷也質疑，家屬多次強調老翁被打地點，警方卻未向院方索取CCTV片段進行搜證，反而聲稱「翻查紀錄未發現投訴人提及涉案病房有閉路電視」，讓林質疑是在推卸責任。

2名施暴員警於20日遭拘捕及暫時停職，並被控涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）」，另一名已離職的警員則因涉嫌「串謀襲擊致造成實際身體傷害 （Conspiracy to AOABH） 」也遭拘捕，3人被捕後遭扣留調查，該案今日將在沙田裁判法院進行審理。

相關報導提到，襲擊致造成實際身體傷害簡稱AOABH，全名為Assault occasioning actual bodily harm，俗稱「傷人39」；根據第212章《侵害人身罪條例》第39條，AOABH的最高刑罰可判囚3年。

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