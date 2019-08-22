老人電動車失控撞壞貴森森的賓士車 霸氣車主：免賠

2019-08-22 09:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮市區有老婆婆要上她的電動代步車，右手卻轉動把手上的油門，車子暴衝撞向對向的1部賓士C300名車，賓士哥下車第一句話要老人家下次別載那麼重的東西，接著才查看車子，看到前保險桿、引擎蓋和車門都受損，只回頭跟老婆婆說：「免事啦！你沒代誌就好！」，讓目睹一切的路人大讚「這才是霸氣的真男人！」。

這位佛心的霸氣車主，是幾天前開車在草屯鎮市區的街上，其對向突然有部無人電動代步車朝他的車衝過來，「碰！」的一聲就撞上他的車頭。當時有對母子正好看到這一幕，心想：「這位阿嬤可能要賠到哭了！」。

撞壞名車的老婆一臉驚恐，眼淚都快流下來，賓士哥下車後，第一句話跟老婆婆說：「下次要載那麼重的東西，一定要叫你先來載！」，下一個動作才查看自己的車子，發現前保險桿凹下去，引擎蓋和車頭都刮傷，他雖皺了一下眉，但仍跟老婆婆說：「加再你沒代誌！你離開吧！」。

看著這一幕母子幫忙把老婆婆的電動代步牽到路邊，霸氣賓士哥看老婆婆沒受傷，便再上車發動引擎準備離開，這對母子讚佩得豎大拇指，賓士哥搖下車窗說：「老人家沒什麼錢！」，說完便開車離去。

這位全程目擊的媽媽把此事PO在地方臉書社團「草屯人」，網友讚聲不斷，並回應這一修理8、9萬元，這種才是「有的有錢人」，也有網友認為老婆婆有福氣才能碰到這種有肚量的名車車主。

不過也有網友認為，即使不要老婆賠也應報警處理，等員警處完可表達不要對方賠的意願，因為他的朋友就曾發生類似情況，好心讓老人家離開，對方卻報警說其朋友肇事逃逸。

南投縣警局交通隊組長李安景也建議「應報警」，只要雙方都沒有人受傷，員警有紀錄，這樣對雙方比較有保障。

李安景也說，南投縣老人電動代步車的交通事故其實不多，一年大約4、5，但因老人家反應慢，因此最好不要騎太遠的路，且切記電動代步車的路權與行人一樣，一定要靠邊騎，且不要在晚上出門，才能確保安全。

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