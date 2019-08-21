騎電動代步車亂竄 台中阿嬤害2車相撞

2019-08-21 19:51

〔記者歐素美／台中報導〕謝姓男子駕駛小客車行經台中市潭子區中山路與雅潭路口時，連姓婦人駕駛電動代步車突然竄出，謝男急煞閃過，卻撞上停在待轉車道的紅色小客車，連婦不知闖禍還往潭子街行駛，警方到場開罰300元，2輛小客車駕駛並考慮向連婦求償車損。

潭子交通小隊長何永豐表示，這起事故發生在本月20日上午10點多，當時謝男駕駛銀色小客車，從潭子區中山路2段往北屯方向直行，行經雅潭路、潭子街口，連婦駕駛醫療電動代步車突然從右側竄出，從慢車道切入快車道，橫過中山路往潭子街行進，謝男見狀急踩煞車驚險閃避，才未撞上電動代步車，但車輪鎖死，車身向左飄移，致車頭擦撞停在待轉車道的紅色小客車。

銀色小客車左前車頭及紅色小客車右側車身分別受損，但連婦在事故發生後卻還是騎著電動代步車，默默往前飄走，幸無人受傷。

警方獲報到場對連婦及銀色、紅色小客車駕駛實施酒測，3人皆未酒駕。初判肇事原因為銀色轎車未注意車前狀況，連婦駕駛的電動代步車則未依標誌標線號誌指示行駛，將開罰連婦300元；銀色及紅色小客車車主，則考慮向連婦求償車損。

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