男開車恍神衝對向車道 連撞機車、貨車再撞牆

2019-08-21 19:31

〔記者李容萍／桃園報導〕〕桃園市中壢區大崙地區今天上午發生一起自撞車禍，一輛白色自小客車行經中壢區中正路四段，駕駛疑似精神不濟，將車子開到對向車道，先碰撞到一輛機車後，再撞開路旁停放的貨車，最後撞到路旁一家工廠的圍牆才停止，車頭幾乎撞毀。

中壢警分局指出，被撞的機車騎士經查酒測值均為0，自小客車駕駛經送醫救治，無生命危險，因傷勢無法進行吹氣酒測，另待抽血檢測有無酒精反應，全案已依相關程序處理，警方呼籲用路人上路時應保持良好精神，遵守交通規則，避免憾事發生。

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