每10萬人車禍傷亡6都最高！南警強化執法雪恥

2019-08-21 10:12

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市每10萬人口汽機車傷亡人數與肇事件數在6都裡是最高的；網友對台南交通信心、觀感不佳，南市交警大隊為改善交通、降低肇事率，從今年8月起加強取締闖紅燈專案，在8月1日至19日期間，南市每天車禍傷亡類事故較今年上半年平均數減少10.7%，提高見警率的強化執法初見成效。

交警大隊指出，細究「道路長度面積」，台南市是全國第2，及在「道路每公里車禍死傷」人數，則是6都第2少的；此外，南市在「車禍24小時內死亡人數」統計上，今年上半年與去年同期比較是6都增幅最小的（+4%），且交通部最新公布「30日內死亡人數」資料，南市在今年1至5月與去年同期比較，降幅是6都最大的。

市警局表示，官方數據資料的呈現，可以讓市民更客觀了解市府道安團隊為交通安全所做的努力，多給予支持與鼓勵。市府檢討策進的腳步也會繼續向前邁進、逐步踏實走。

為確保民眾行車、交通安全，市警局分析肇事前3名即不遵守交通號誌1項列為重點取締工作，從8月1日起推動加強取締闖紅燈專案（統計8月1日至19日，南市每天傷亡類車禍較今年上半年平均數減少10.7%），同時提高上（下）午尖峰時段的交通崗哨數量，期藉由提高見警率，遏阻民眾搶快違規的僥倖心態，未來會透過滾動式檢討，針對各項民眾詬病的交通違規行為重點式執法，導正民眾錯誤用路習慣。

市警局也呼籲，台南交通環境要改善，除了政府相關單位從工程、教育及宣導著手、持續精進努力外，也需要每位用路人配合，最重要是從自己不違規做起，自己不違規，就不必擔心看到警察會被開罰單，或擔心遭到其他民眾檢舉，自己安全、不會受罰，也保障他人交通安全。

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