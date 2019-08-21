腳趾不乖！越籍移工挑動女大生屁股 被載到派出所

2019-08-21 06:15

［記者楊政郡／台中報導］中文名阮文玉的越南籍合法勞工，去年12月搭乘豐原客運公車，習慣不佳翹起雙腳放上前座椅右側縫隙，前座女大生不理會，阮男竟又赤腳插入前座座墊與椅背間軟墊，十隻腳趾穿過椅墊直接撥弄女大生臀部，女大生制止一次，竟又再來一次，公車司機直接載他到派出所報案，台中地院依性騷擾防治法判3月徒刑，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決書指出，阮文玉是越籍合法勞工，來台工作期間去年12月30日搭乘豐原客運，坐在女大生「小琪」（化名）正後方位置，阮某習慣不佳，脫掉拖鞋赤腳伸過前座的座椅右側扶手，前座女大生感到被侵犯，後來阮男竟赤腳十指插入椅背與椅墊間，直接刻意撥弄女大生臀部，她驚覺回縮，回頭嚴詞告知「幹什麼！」阮某還不當一回事，女大生指他的腳，阮才將腳伸回放下，但阮男竟然又再來一次，女大生回頭怒斥，大聲告知「我要告你」，立即告知司機，司機把車開到派出所，讓女大生報警處理。

女大生說，被告兩腳放在她的座椅椅背與椅墊間縫隙，一直摳她的屁股，她屁股往前縮，瞪著他請他把腳放下來，對方一副裝不知道的樣子，她重複說請把腳放下來對方都不聽，只好用手指著他的腳，他才把腳放下來，但過了一下子對方又把腳放在椅子縫隙，繼續摳她的屁股，之後她很害怕，顯然對方有惡意，大聲喊要告他，並告訴司機，司機就把車停在派出所，她進去報案。

阮某辯稱，他只有將赤腳放在窗臺上，女大生有跟他說腳不可以放在那裡，他就把腳放下來，之後就睡著了。

法官現場履勘發現，將雙腳放在前面座椅之椅背及椅墊間，稍稍用力往前伸，赤著腳的腳趾頭出現在前面座墊上（因椅墊及椅背都是軟性可擠壓），能直接碰觸到前座者的屁股，法官依常理判斷，阮某將腳放在前座扶手上，對前座構成之干擾該是腳味道、視覺不雅，可能碰到臉部或右上臂的不舒服感，但被告進一步騷擾被害人臀部，不尊重台灣女性，行為不雅，依刑法第95條規定，併予宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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