業務員與女友媽媽吵架 竟摸她女兒私處報復

2019-08-10 22:43

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一間食品工廠黃姓業務員與女友母親因細故吵架，竟把腦筋動到女友的13歲女兒小夢（化名）身上，2017年間兩度對她搓胸揉陰，藉以報復，事發後驚知對未成年者猥褻屬於加重強制性交罪，最輕3年徒刑起跳，嚇得趕緊以3萬元和解，一審桃園地院判他5年徒刑，高等法院日前認為雙方已和解，改判刑3年6月，仍可上訴。

黃男不滿女友母親嘮叨碎念，對她頗有微詞，2017年間，見女友與前夫生的女兒小夢在客廳看電視，竟起色心與報復心，想藉由蹂躪小夢來讓女友母親傷心，遂雙手環抱住她，並撫摸其胸部洩慾。

過了一個月，黃男又在女友住處看到小夢隻身一人，食髓知味再伸狼爪，這次不僅襲胸，還隔著她的褲子揉私處，直到小夢大叫不舒服，他才鬆手。

變態行徑很快就傳到女友母親耳中，檢警獲悉立刻介入偵辦，黃男辯稱第1次沒有襲胸，只有摟著小夢的腰，第2次雖然有碰觸小夢的敏感部位，但她沒有反應，也沒有掙脫，直到抱她時問「會不會不喜歡我這樣抱」，小夢說不舒服，他立刻就停手了，絕無強制猥褻。

而後，黃男得悉對未滿14歲的少女強制猥褻屬於3-10年重罪，趕緊傳簡訊道歉，並拿出3萬元與女友與其母親和解，獲簽不追究和解書，惟此罪為公訴罪，不可能說撤告就撤告，桃院仍依強制猥褻罪判他5年徒刑。

黃男嚇到，趕緊上訴，主張有和解卻仍判到5年，實在太重，高院審理後發現，一審桃院未審酌雙方已和解，應減輕刑期，因而撤銷原判決，改判3年半，全案仍可上訴。

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