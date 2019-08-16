台商非洲牛仔褲工廠傳性侵 美3品牌要求改善

2019-08-16 13:03

〔中央社〕台灣牛仔褲製造商在南非賴索托的工廠遭美國勞工權益團體踢爆，有主管脅迫女工上床保飯碗的陋習，美國3家大型服飾品牌今天誓言，要打擊賴索托成衣廠中的性侵及性騷擾情事。

路透社報導，台灣年興紡織在賴索托的5間工廠雇用了約1萬名女性員工。美國工人權益聯盟（WRC）調查發現，在為美國品牌製造牛仔褲的其中3間工廠內，女性經常遭脅迫與主管發生性行為，以獲得工作或保住飯碗。

消息一出，美國服飾公司利惠公司（Levi Strauss& Co）、擁有藍哥（Wrangler）與Lee牛仔褲品牌的Kontoor Brands及The Children's Place簽署協議，以終結在賴索托這5間工廠內普遍的性騷擾情形。

中央社電話聯繫年興紡織台北總部後，公司表示，此案似乎是當地社會普遍現象，非台籍幹部涉案，公司以往就已設有申訴專線，但會再加強訓練員工通報意識，並會在稍後發聲明稿進一步說明。

美國工人權益聯盟高階計畫主任阿比默契德（Rola Abimourched）表示：「這些突破性協議為其他成衣業，設下如何處理性騷擾及性侵情事的典範。」

過去幾十年，成衣製造業在約有200萬人口的賴索托成為最大正規產業雇主，尤其聚焦於牛仔布出口，為約4萬人提供就業機會。年興紡織公司僱用人數占這個非洲小國所有成衣勞動人口的1/4。

美國工人權益聯盟引述其中一名女工說法：「我的部門所有女性都跟主管睡過，對這些女性來說，這是為了生存，別無其他。如果說不，就會得不到工作或無法續聘。」

根據年興紡織、5個工會及兩個女權團體簽署的具約束性協議，未來將有一個獨立委員會處理投訴，確定是否發生任何違法情事，並依據賴索托法律進行糾正補救。

年興紡織也將讓獨立任命的民間社會成員至工廠訪問員工，並指示管理層不得報復提出投訴的勞工。

「我們承諾致力保護員工權益，並促進第3方供應工廠內的福利，讓所有在這些地方上班的員工感到安全、被重視及賦權，尤其是女性員工。」

「我們相信這項多方面的計畫可以創造持久的改變，並在這些工廠帶來更好的工作環境，為整個勞動市場做出重大正面影響。」

如果年興紡織有任何違反協議行為，各品牌承諾會減少生產訂單，直到製造商改善至符合規定。

年興紡織董事長陳宜峰表示：「我們努力確保所有員工在我們的工廠享有安全有保障的工作環境，因此會立即全力落實這項協議。」

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