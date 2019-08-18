薛球、陳益華當年恐嚇農會總幹事500萬 驚動警方未得手

2019-08-18 00:17

〔記者湯世名／彰化報導〕曾列十大槍擊要犯的薛球、陳益華集團令富商、名人聞風喪膽，強盜、恐嚇甚至擄人勒贖鉅款，鮮少未得手，不過2001年2人在恐嚇時任彰化縣芬園鄉農會總幹事吳水山時，勒索500萬元，卻因為有人報案「糾紛」，驚動警方上門，兩名員警登門查訪，吳水山僅向員警稱「親戚來訪」，員警殊不知眼前兩人竟是鼎鼎大名的槍擊要犯，薛、陳也因驚動警方遂轉移目標，事後吳水山才向他人提及是被薛球上門要跑路錢。

彰化縣資深員警今天在得知薛球病逝時，感嘆曾一度有機會將薛球、陳益華兩人逮捕到案。刑警稱，2001年8月間彰化警分局接獲民眾報案指出，芬園鄉農會總幹事吳水山住處發生糾紛案，兩名員警立即登門查訪，進門時發現吳水山之外，還有兩名男子（即薛球、陳益華），吳水山向員警表示不是糾紛，而是遠房親戚來訪，是一場誤會。

兩名員警見吳水山表明完全是誤會後，不疑有他即離去，在場的薛球、陳益華見驚動警方，也認為現場不宜久待，未向吳水山勒索500萬元得逞即動身離去，將目標轉移到台中市議會副議長張宏年身上。

彰化縣資深刑警表示，據了解，薛球、陳益華的確是沒有拿到這筆500萬元跑路錢，當時兩名員警也不認得薛、陳，否則現場很可能會發生槍戰，後果不堪設想。之後2001年10月發生台中市議會副議長張宏年遭綁架勒贖3億元，最後得手3000萬元，新聞曝光後，吳水山才向外界提及當初上門的兩人，就是薛球、陳益華。

2004年7月薛球、陳益華在中國拍攝持槍恐嚇光碟，向楊登魁、楊光友等多人恐嚇勒索5000萬元至1億元不等，但最後未得手。這起案件與芬園鄉農會總幹事吳水山遭恐嚇勒索案，也是薛、陳兩人所犯下眾多案件當中，「惟二」未得手款項的重大刑案。

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