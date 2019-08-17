薛球病死獄中 背負3個無期徒刑的要犯陳勇志現況是.....

2019-08-17 21:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕犯下擄人勒贖，以及台中金錢豹夜總會、台南路易十三酒店與台中普羅酒店等槍擊命案的十大槍擊要犯陳勇志，曾被判處死刑，卻於今年6月改判無期徒刑定讞，逃過死刑的他，共背負三個無期徒刑，目前於台中監獄服刑中，中監指出，他服刑並無特殊之處，狀況也很穩定，亦無罹患特殊重大疾病，「就是很正常，一般狀況服刑中」。

陳勇志在1997年底至1998年4月間，先後犯下金錢豹夜總會槍擊案，1名酒女慘死（無期徒刑定讞），又於普羅酒店槍擊案中槍殺1人（無期徒刑定讞），上述兩案件之間，陳勇志於1998年3月12日凌晨，與友人到路易十三KTV飲酒，因朋友被圍毆，陳勇志持槍濫射，導致2人死亡、2人受傷。

這起2死、2傷的槍擊命案，台中地院一審、台中高分院二審與更二審都以陳勇志手法兇殘，視人命如草芥，對國家刑事法律毫無忌憚，殺意甚堅，已泯滅人性，喪盡天良，罪無可逭，顯已無從導正教化，有與社會永久隔離之必要，無從求其生而判處死刑，卻被最高法院以沒有未調查陳的品格等科刑資料為理由，發回更審。

台中高分院更三審於今年2月宣判，認為陳勇志在路易十三KTV槍殺2人、槍傷2人的罪證明確，但考量他「未達犯罪情節最重大」、「有再教化可能」，撤銷原死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身，今年6月最高法院駁回上訴，全案判決無期徒刑定讞。

對於他的服刑狀況，台中監獄副典獄長戴明瑋說，並未聽聞陳勇志有特殊狀況，亦無聽聞他是否罹患重大特殊疾病，也沒有特殊的言行，「就是很正常，一般狀況服刑中」。

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