昔列十大槍擊要犯 薛球潛逃廈門遭逮天天刑求一夜白髮

2019-08-17 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕昔日十大槍擊要犯、綽號「惡虎」的薛球早年與兒時玩伴陳益華犯下多起槍砲、強盜、綁架案等重罪，他在台遭到通緝後便潛逃中國，並在廈門遭逮入獄，獄中酷刑也令他「一夜白髮」，直到重返台灣後，薛球遭重判無期徒刑並入監服刑長達10多年，台南監獄今天對外證實，薛球今日上午7時許於台南市立醫院病逝，享年53歲。

根據ETtoday新聞雲報導，薛球自民國90年間橫行台灣，與陳益華共同犯下10多起強盜案，其中更以勒索影視大亨楊登魁、前台中議長張宏年轟動全台。薛球民國55年出生於新竹橫山鄉，與陳益華兩人從小熟識，但2人卻一起作奸犯科，原先僅是竊盜等小案，後更因認識角頭老大，一腳踏進強盜組織，犯下多起槍擊案。

薛球與陳益華2人在民國90年3月時就已背負9件重大刑案，而警方首次在苗栗頭份將2人成功逮捕歸案，不料，當時法官認定被告坦承犯罪無串供的嫌疑而釋放，使得2人再次潛逃、逍遙法外。

展開逃亡後，因金錢不足的緣故，再度於雲嘉南地區犯下搶案，並在當時犯下轟動一時的綁架案，2人綁架時任台中市副議長張宏年，家屬向其支付3千萬元贖金，而與警方展開激烈槍戰後，隨即逃往中國，沒想到竟將贖金花光，再寄恐嚇光碟回台勒贖影劇大亨楊登魁，向其索取5千萬元，而直至民國93年7月2人才遭中國公安逮捕。

2人在廈門拘留所苦蹲2個多月，天天遭到刑求，薛球就在一夕間白了頭，僅2個多月就衰老許多，陳益華也因此瘦了一大圈，直到搭船返台2人才終於破涕為笑，甚至向媒體表示「感覺很好」。

薛球返台後遭判處無期徒刑、褫奪公權終身，並於台南監獄服刑至今已10多年，據獄方表示，薛球在獄中表現正常，與其他收容人互動也不錯，直到近年身體狀況欠安，時常出入醫院就醫，今日上午7時許病逝於台南市立醫院，享年53歲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法