仁德槍戰命案 死者身中2槍「後進前出疑步槍所為」

2019-08-14 19:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市仁德區8月11日下午發生兩派人馬槍戰命案，50歲男子王崇男中彈傷重不治，檢警今天會同法醫師解剖，王男左前胸與左後背各有1處彈孔，因左前胸彈孔較大，初步研判子彈是「後進前出」，很可能是威力較大的改造步槍擊中所致，確切槍擊過程、死因仍待正式鑑定報告確認。

警方已查扣涉案的1把改造長步槍、兩把改造手槍，持續追緝兩名逃逸嫌犯與1把手槍。

此案發生後，檢警專案小組已追緝李姓前里長、同夥謝姓與對手黃姓、陳姓（涉持步槍者）等4名嫌犯到案並向法院聲押獲准；另名郭姓男子交保3萬元。辦案人員查出，李姓前里長與王崇男等多人一派分持兩把手槍到場；租住在仁德中正路3段的黃姓男子一方分持1把改造步槍、1把手槍等候埋伏。

李前里長一方開車抵達後，雙方爆發槍戰、互轟10多槍，與李前里長同夥的王崇男身中1槍、送醫不治。由於王男身中1槍可能是步槍所為，步槍當時是與黃男同夥的陳姓男子所拿；陳男也坦承有開槍。王男身上1槍致命傷是否為陳男步槍射出？辦案人員強調需做槍枝與彈道、死者身上傷口的鑑識比對，才能確認。

今天王男大體解剖時，台南地檢署犯罪被害人保護協會人員到場陪同王男妻子與胞姊，犯保人員說，王男妻子與胞姊仍很傷心，有向對方說明可提供法律諮詢、申請被害人補償金、協助善後等事宜，希望陪伴被害人家屬度過悲痛時刻。

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