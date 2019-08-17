南監0001號！薛球獄中曾想稱老大...年紀大了沒人甩

2019-08-17 23:48

〔記者王捷／台南報導〕今年53歲的十大槍擊要犯薛球，17日早上7時就醫後過世，台南監獄對外宣稱，薛球表現平常、人緣好，但昔日獄友不這麼認為，薛入監仍想當老大，年紀大了以後，常被找年輕人找麻煩，還不敢還手，得知他疑似肝病死亡，有獄友覺得不意外，並指出薛球曾有段時間相當依賴感冒藥，還被查到夾帶大量感冒藥回舍房。獄方對此指出，薛球在南監的時間相當長，這幾年相較穩定，但受刑人彼此的次文化，獄方不一定能了解這麼細。

薛球在台南監獄編號是0001號，是受刑人口中的「天下第一號」，因曾綁架政要，讓讓他入獄後遭被加緊看管，但獄友L認為，因薛球做的都是雞鳴狗盜的事，只是因為衝動綁架政要才出名，並不是真正的兄弟，一些重刑犯瞧不起他。

獄友L說，薛球被判2個無期徒刑，假釋機會渺茫，剛進來時揹著「天下第一號」想當老大，不怕被辦違規，常與受刑人打架、口角，換了好幾個工廠工作。後來，薛球年紀大了，加上是外省掛，與本土角頭不合，一些年輕人不甩薛球，常藉故找他麻煩，薛球也不敢還手。還遭到受刑人嘲笑以前的「新竹球」到了台南就「漏氣」。

曾與薛球在工廠做車燈的獄友C說，雖然只跟薛球相處半年，但聽過薛球每次都在工廠惹麻煩，換了好幾間工廠，他不敢靠近他。當時，薛球與他被分到比較輕鬆的車燈殼工廠，他還有一些小弟會幫他做工，最後也是因為看人不順眼打架而換了工廠。

獄友H得知薛球疑死於肝病，有幾位獄友覺得很訝異，但他不意外。他說，遇到張錫銘時，張常說入獄前被診斷肝硬化，但是入獄後因監獄正常的作息，讓他的肝病好轉，他很感謝警方與監獄，而薛球傳出疑似肝硬化死亡，讓他懷疑是感冒藥害的。

獄友H透露，他得知有陣子薛依賴感冒藥的習慣，因吸毒的人常服用大量感冒藥止癮，因此感冒藥在舍房是違禁品，但薛球有次卻被查到攜帶大量感冒藥進入舍房，不過他只知道薛球對感冒藥有依賴，不曉得薛球是不是有吸毒。薛球被查到後，曾想要小弟扛罪，後來因為感冒藥量太多，小弟也不敢扛，最後被記了違規。

台南監獄指出，受刑人的生活次文化，獄方不一定全盤了解，薛球在南監的時間很長，因此這幾年是相對穩定的狀態。

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