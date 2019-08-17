薛球病死獄中 資深警回憶：桃竹苗到雲嘉，薛逃到哪犯案到哪

2019-08-17 22:52

〔記者王善嬿／嘉市報導〕曾被列為頭號槍擊要犯的薛球今天因病過世，他曾於2003年夥同兒時玩伴陳益華等人，潛入嘉義市沈姓富商位於世賢路住家搜刮財物，並擄走沈某的林姓妻舅跟3個兒子當人質要求贖金；資深刑警回憶，薛球逃到哪、犯案到哪，犯案足跡自桃竹苗到雲嘉地區都有，2004年在中國落網遣送返台，嘉義地檢署當年偵查，薛、陳至少涉及18起強盜、擄人勒贖、恐嚇取財案。

當年承辦薛球案的檢察官、現任嘉義地檢署主任檢察官王輝興得知薛過世說，死者為大，過去他犯下的案件，就隨他一起入土為安。

嘉義地檢署當年調查，薛、陳都是新竹人，1995年薛、陳因強盜案被判刑10年，2000年假釋出獄，結合黃新堯、劉金生犯罪集團，在新竹、桃園、苗栗犯下9起強盜案，2001年因劉金生在苗栗一間酒店與人發生口角，薛、陳助陣與警發生槍戰，法官裁定交保，薛、陳轉往台中、彰化及雲嘉地區，犯下多起銀樓強盜、恐嚇取財及擄人勒贖案，其中以綁架台中市副議長張宏年案，震驚全國。

2003年薛、陳夥同王勇忠、董育峰、陳亦綸等，因處理王的友人「阿興」與嘉義市沈姓商人間糾紛，得知沈某家境富裕，到世賢路沈某住家洗劫財物，並擄走沈的兒子跟林姓妻舅等4名人質，勒贖6千萬元，最後談妥交付480萬元贖金放人。

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