嚇！家門一箱物 老婦人打開竟是「豬頭、紙錢」

2019-08-16 10:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉吳姓人家，14日家門前被放置一個保麗龍包裝盒，上頭寫著「吳順龍先生收」；吳家沒有這個人，但家中老奶奶好奇，打開一看，赫然發現裡頭裝著一個豬頭及一捆捆的紙錢，飽受驚嚇，報警處理。雖這箱物品，沒有侵入吳家住家範圍，但警方也調閱周邊路口監視器畫面，釐清是何人所為？

吳姓人家平日僅有老奶奶一人獨居，他的兒子在海線做批發生意，接獲母親電話，也趕回家關心。吳男表示，14日下午4點多，母親回家，看到這箱物品擺在家門口，母親打開來看到裡頭有一個豬頭及一捆捆的紙錢，飽受驚嚇，相當緊張。

吳男說，家裡沒有人叫「吳順龍」，家人住在此已30、40年，不曾發生過此事，家人也沒有得罪別人，對方用意為何？是否是送錯？他不清楚，但他認為此舉已對家人造成恐嚇、威脅的心理壓力，擔心老人家安全，因此報警處理。

民俗專家萬真老師表示，可能有2種部分，健康部分，因豬頭是被切斷，斷頭代表中風、腦溢血死亡，這可能是要詛咒對方生病，紙錢是所謂「買路錢」，讓死者到陰間也不會回頭算帳；事業部分，斷頭也代表做生意拆夥之後，也分不到任何的錢。

至於制化方式，萬真老師說，每個家庭都有地基主，吳家可祭拜地基主，祈求保護家人平安、事業和諧。

民俗研究者、福祿壽工坊負責人張益銘則認為，以符咒而言，陽看一張紙、陰看百萬兵，且包裹箱上指名「吳順龍」，既然家中無此人，只要正向看待就沒事，若覺得心理不舒服，可到廟裡拜拜求心安。

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