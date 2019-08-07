恐嚇取財要3萬6卻只拿到3千6 還被判刑8個月

2019-08-07 12:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓男子與鄰居張姓男子弟弟的兒子2017年農曆春節期間發生肢體衝突，他要求張男交人未果，就恐嚇張男「給我3萬6000元，否則要你2根手指」，張男心生畏懼交付3600元後報警，桃園地方法院因黃男犯恐嚇取財罪，判處他8月有期徒刑，還能上訴。

法院調查，張男的弟弟帶著家人利用農曆春節假期到張男家作客期間，一家人卻發生爭執而吵到道路上，黃男恰巧經過，就與張男弟弟的兒子發生口角與肢體衝突。之後黃男想找張男弟弟的兒子尋仇，就要求張男交人，卻被張男拒絕，讓他對張男心生不滿。

張男憂心被黃男找麻煩，後來主動找上黃男詢問「紛爭該如何平息」，黃男嗆道「一句對不起就想了事」，還開出條件：「辦一桌請我，再給我3萬6000元，否則就要你2根手指頭。」

張男自稱無力支付3萬6000元，向黃男討價還價後，雙方達成由張男支付3600元給黃男、不需辦桌等協議。張男向親友借錢湊齊3600元，依約交給黃男後，他愈想愈不甘心，就向大園警方報案提告。

黃男供稱，他與張男協調過程中，他母親勸他「要放下」，他就決定原諒對方，並沒恐嚇張男。判決指出，張男指證歷歷，而黃男對於是否曾收下3600元的說詞反覆，不足採信，已因黃男犯恐嚇取財罪，判處他8月有期徒刑。

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