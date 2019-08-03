13歲少女見網友遭逼躺床猥褻 被恐嚇「給你阿嬤看」

2019-08-03 06:37

［記者楊政郡／台中報導］暱稱「葉藍堂」的蔡男，約13歲女網友見面，就帶到他住處，持衣架強逼少女脫衣，躺床上讓他猥褻，少女不願再與他見面後，傳送「你給大家看就好」、「給你阿嬤看」，揚言他屋內有裝設針孔攝影機等語，恐嚇危安罪先判8月徒刑，強制猥褻部分另案審理。

判決書指出，蔡男以暱稱「葉藍堂」，去年7月間透過「SayHi」通訊軟體，結識南部某國中二年級女生，同月5日兩人相約在台中火車站見面，蔡男騎機車去搭載少女到其住處，到住處後就伸出狼爪，拿出衣架作勢打人，強逼少女就範，在他面前脫下全部衣物，全裸躺在床上。

蔡男露出猙獰面孔，以舌頭舔舐少女胸部，以手撫摸其外陰部，少女不敢反抗，而違反其意願強制猥褻得逞。

事後，蔡男要再邀約少女見面遭拒絕，蔡竟接續以「微信」通訊軟體恐嚇少女，傳送「你給大家看就好」、「給你阿嬤看」、「我哥要幫你在外面貼廣告」等語，並稱他房間內有裝設針孔攝影機等語，讓少女深怕其裸身或遭猥褻影像可能被公開，而心生畏懼，決定提告。

對未滿14歲女子強制猥褻是3年以上10年以下之罪，另案審理。而蔡男恐嚇危安，雖提出精神鑑定有智力低落、反社會人格跡象，但警訊時供稱「隨口說說、騙少女 、只是說話無心之過、把心裡不爽發洩在她身上」；偵訊中稱：「我有冒充哥哥或弟弟身分跟少女對話，是自己虛擬的，想讓少女對我的身分產生錯亂，這是我的手法把戲而已。」

法官認為被告行為時並非受智力低落、行為規範障礙症或反社會型人格障礙的影響，不予減刑，恐嚇危安維持8月徒刑。

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