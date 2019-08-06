水泥封屍案後 她恫嚇大姑「要用水泥把妳封起來」被訴

2019-08-06 12:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊區去年3月發生嫂嫂殺害小姑駭人聽聞的水泥封屍案，與弟弟、林姓弟媳同住在新莊的楊女指控，弟媳恫嚇她：「我要用水泥把妳封起來」，還持鐵鎚敲打她房門，怒告弟媳恐嚇，新北地檢署調查認為，林女確實說過：「我要用水泥把妳封起來」，認定其恐嚇罪嫌起訴；持鐵鎚部分則處分不起訴。

楊女指控，林女因家庭問題與她爆發爭執，去年4月1日晚間6時許，林女對她恫稱：「我要用水泥把妳封起來」，去年5月11日晚間9時許，又持鐵槌敲打她房門，加上新莊才發生水泥封屍案，致使她心生恐懼，怒而提告。

庭訊時，林女供稱，當時與老公發生爭執，大姑卻嗆說：「你們應該要離婚」，致使她心生不滿，不記得有說過「我要用水泥把妳封起來」，如果有，應該也是氣話；；至於持鐵鎚敲打大姑房門，是因大姑還跑到娘家告訴鄰居，全家要她與老公離婚，還稱「連我媽都不要我」，她才會持鐵鎚製造較大音量，希望大姑能走出房門解釋，強調敲完房門後，就將鐵鎚放回工具箱。

檢方勘驗對話錄音，發現林女不滿大姑介入其婚姻，要求大姑搬出去；面對公公質問：「妳又說要打死再用水泥封起來？」林女回稱：「那是電視演的，我撿起來說」等語，足證林女確實說過要打死大姑再以水泥封屍，認定已構成恐嚇罪嫌。

而持鐵鎚敲房門涉恐嚇部分，因楊女自承當時在房內，憑感覺認為林女是用鐵槌敲打房門，不知林女實際所用工具為何，也未聽到林女有其他恐嚇言語，檢方認為，林女所用方法雖不適當，但主觀上難認林女有恐嚇之意，因此處分不起訴。

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