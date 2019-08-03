聘人調查妻子外遇第一天就穿幫 起內鬨還開槍GG了

2019-08-03 15:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市劉姓男子花3萬元委託打零工的陳姓男子幫忙調查妻子外遇，未料第一天就被發現，劉男不爽抱怨，陳男酒後不滿打電話嗆聲，劉男憤而找人圍毆陳男，還持改造衝鋒槍射傷陳男手臂，但陳男到案後堅稱是他奪槍誤傷自己，不願提告，新北地院日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪判劉男徒刑3年8月，其中4月得易科罰金，另併科罰金15萬元，可上訴。

檢警調查，劉男懷疑妻子紅杏出牆，花3萬元聘雇陳男調查妻子出軌證據，先支付1萬元，未料陳男跟蹤第一天就被發現，劉男大怒找陳男理論，陳男卻仗著酒意丟還1萬元薪資，還嗆聲：「錢都還你了，不然你想怎樣，來輸贏啊！」雙方發生口角，相約2月23日晚間9時許，至新北市五股區的鐵皮工廠談判。

劉男找來周男等人助陣，並帶著一把改造衝鋒槍，開車將陳男帶到工廠，到場後眾人先徒手毆打陳男，劉男恫嚇：「你當作這支假的（台語）」接著朝地上開了一槍示威，還射傷了陳男左手臂，眾人看到後連忙將陳男送醫，劉給了陳男15000元醫藥費才離去，事後劉男被拘提到案。

劉男涉嫌殺人未遂罪部分，陳男自承未被脅迫自行上車，是自己射傷左手臂的，急診3日後就出院，檢方認為陳男傷勢僅構成傷害罪，加上陳男表示不願對劉男提告，因此將劉不起訴，但劉因持有具殺傷力槍枝，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪起訴。

法院開庭時，劉男坦承去年初花了60萬元，向一名男子購買改造衝鋒槍與25顆子彈。

劉男槍枝與子彈經送刑事局鑑定，認定具有殺傷力，法官依反槍砲彈藥刀械管制條例判劉男徒刑3年4月，併科罰金15萬元，恐嚇罪判刑4月，得易科罰金12萬元。

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