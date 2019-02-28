口角糾紛酒後嗆輸贏 男子奪槍走火打傷自己

2019-02-28 16:37

〔記者王宣晴／新北報導〕44歲的陳姓男子日前因工作與55歲的劉姓男子發生口角糾紛，不料陳男酒後竟打電話嗆聲，找劉男輸贏，劉男便找來55歲的周男等人，帶著一把制式衝鋒槍，前往新北市五股的某處鐵皮工廠談判，劉男先對地發一槍示威，陳男上前試圖奪槍，卻走火擊傷自己，導致子彈貫穿左手臂、後背，劉男等人見狀帶著陳男送醫，隨後逃逸，警方今晨將劉、周2人逮捕，起出槍枝、毒品，訊後依殺人未遂、槍砲、毒品罪嫌送辦。

警方調查，劉男日前懷疑妻子出軌，以3萬元聘雇打零工的陳男調查妻子出軌證據，先支付了1萬元，1週後卻發現陳男並未進行調查，氣得找陳男理論，不料陳男仗著酒意丟還1萬元薪資，還嗆聲：「錢都還你了，不然你想怎樣，來輸贏啊！」雙方發生口角，相約在五股中直路的鐵皮工廠談判。

劉男找來周男等人助陣，並帶著一把制式衝鋒槍前往，到場後先對地開了一槍示威，沒想到酒醉的陳男大怒，衝上前企圖奪槍，槍枝意外走火，擊中陳男左手臂，子彈貫穿左後背，陳男當場血流如注倒地。

劉男見狀趕緊帶著陳男就醫，前往蘆洲、三重的診所，但院方皆無法處理槍傷，劉男最後將陳男送往北市中興醫院，院方見狀通報，並轉往北市馬偕醫院，劉男見警消到場，駕車逃逸。

警方表示，陳男起初不願供出劉男，只說是自己開槍中彈，還謊稱案發時間及地點，但警方持續追查，鎖定劉、周2人，以車追人今晨前往新北市三峽逮人，逮到了借車的周男，並在他身上起出安非他命、海洛因等毒品，曉以大義後周男才供出劉男下落。

今晨1時許，警方循線前往新店耕莘醫院，逮到因腳部蜂窩性組織炎掛急診的劉男，將他逮捕到案，上午11時許在三重疏洪道起出槍枝，劉男坦承犯行，警方訊後依殺人未遂、槍砲、毒品等罪嫌將2人移送法辦。

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