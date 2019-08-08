「白狼你聽過吧」男恐嚇合夥老董 判賠120萬

2019-08-08 19:24

〔記者楊國文／台北報導〕張姓董座和陳姓男子合夥投資餐廳，投資理念卻不合，陳男涉抬出中華統一促進黨主席「白狼」張安樂名號，嗆聲對張男不利，還對他身上潑灑汽油、作勢點火，高等法院認為，陳男已造成張姓老董極度恐懼、痛苦，今判應賠償精神慰撫金120萬元。

張姓董座提告主張，和陳姓、黃姓男子曾合夥投資夜店，目前與陳男仍合夥經營餐廳中。不過，陳男和他在經營管理與投資理念有異，爆發爭執，陳男竟於2016年12月28日上午傳送「白狼你聽過吧」、「應該也要找保鑣」、「半路攔車修理人的常常上新聞」、「不要讓你家人受驚」、「臭俗仔」、「我會讓你得到教訓的」等訊息，恐嚇對他不利。

張男還說，2017年1月7日凌晨，陳男持以保特瓶裝妥購買好的汽油及媒油，到他的住處等他下樓，一見面，先向他丟擲媒油瓶，但未擊中，又衝上前將汽油朝他的腹部、下肢等下半身潑灑，並數度撥動手中的打火機點火產生火光，想點燃汽油置他於死地。幸好他及時阻擋，將打火機拍落，才未受害，因此對陳男提告涉殺人未遂、恐嚇等罪，求償800萬元。

刑事部份，陳男被高院以恐嚇罪判刑五月確定，可易科罰金15萬元，另依殺人未遂罪判刑5年2月，已上訴最高法院審理中。

民事方面，陳男承認有被控的恐嚇行為，但辯稱只是「嚇唬」張男，並無殺人之意，是因張男在網路張貼侮辱他的言論，才會情緒失控恐嚇張男，但高院不採信，今判陳男應賠償120萬元。可上訴。

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