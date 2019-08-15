8/15 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落鹿港

2019-08-15 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日晚間開獎的第108000195期今彩539，頭獎開出1注，由彰化縣鹿港鎮大有里民族路229號1樓的「千億萬彩券行」開出；第108000065期威力彩與第108000195期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000065期威力彩中獎號碼為「03、05、17、23、27、31，第2區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共45注中獎，每注可得2萬元；伍獎共204注中獎，每注可得4000元；陸獎共1490注中獎，每注可得800元；柒獎共2824注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4845注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬7注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2254注中獎，每注可得100元。

第108000065期38樂合彩中獎號碼為「03、05、17、23、27、31」，五合摃龜；四合共17注中獎，每注可得6萬7500元；三合共123注中獎，每注可得5750元；二合共2250注中獎，每注可得750元。

第108000195期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、08、10、11、12、13、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共183注中獎，每注可得500元；肆獎共2928注中獎，每注可得100元。

第108000195期今彩539中獎號碼為「01、12、23、38、39」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共5863注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1793注中獎，每注可得50元。

第108000195期39樂合彩中獎號碼為「01、12、23、38、39」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共317注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8790注中獎，每注可得1125元。

第108000195期3星彩中獎號碼為「547」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000195期4星彩中獎號碼為「2729」，正彩共43注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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